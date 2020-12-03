الخارجية اللبنانية تؤكد أن مواطنيها المخطوفين في نيجيريا بخير

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت ​وزارة الخارجية اللبنانية، متابعتها ل​قضية المخطوفين​ اللبنانيين في ​نيجيريا​، خصوصاً وأن الجهة الخاطفة، تطالب الشركة المستأجرة للسفينة، التي تعمل في نيجيريا بدفع فدية.



ووفق (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام) فقد قالت الوزارة في بيان لها: إن "اللبنانيين الثلاثة الذين يعملون على متن الباخرة هم: القبطان بلال ريداني، ومصطفى رهيف عجاج، وحسام حيدر".



وأوضحت الخارجية، أنها تبلغت من السفير اللبناني في نيجيريا حسام دياب، أن الخاطفين، تواصلوا مع رئيس شركة الملاحة البحرية "غلوبال شيبينغ كومباني ليمتد"، الذي تحدث مع القبطان والمعاونين واثنين من اللبنانيين المخطوفين، وجميعهم بخير".



وأضافت: "تتواصل المفاوضات حول قيمة مبلغ الفدية التي يطالب بها الخاطفون، ويسعى السفير اللبناني جاهداً لمتابعة القضية، بهدف الإفراج عن اللبنانيين المخطوفين".