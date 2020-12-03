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الكشف عن تفاصيل الاستعدادات لفتح سفارة إسرائيلية في البحرين

الكشف عن تفاصيل الاستعدادات لفتح سفارة إسرائيلية في البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن إسرائيل تخطط لفتح سفارة رسمية لها في العاصمة البحرينية المنامة قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

ووفق الموقع، فإن دبلوماسيين إسرائيليين اثنين متواجدين حالياً في البحرين، وسيتوليان إدارة السفارة، حتى وصول السفير الجديد.

 وذكر أن مسؤولاً من الخارجية الإسرائيلية، وصل هذا الأسبوع إلى المنامة؛ للعمل على فتح السفارة الجديدة، والبحث عن مقر مناسب لها، مضيفاً أن السفارة الجديدة، التي ستعمل تحت علم إسرائيل، وبشعار رسمي، ستستبدل الممثلية الدبلوماسية السرية التي عملت في المنامة مدة 11 عاماً، تحت غطاء شركة دولية للاستشارات. 

وذكر التقرير، أن الدبلوماسيين الإسرائيليين اللذين سيقومان بتشغيل السفارة، وصلا المنامة الأسبوع الماضي، واستقبلا بصورة رسمية في المطار من قبل ممثلين عن وزارة الخارجية البحرينية، ودخلا بجوازيهما الإسرائيليين. 

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