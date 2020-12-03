شبكة أمريكية: السعودية وقطر تقتربان من صفقة أولية لإنهاء الأزمة بينهما

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد السعودية محمد بن سلمان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقلت شبكة (بلومبيرغ) الأمريكية، عن مصادر قالت إنها "مطلعة": بأن السعودية وقطر، تقتربان من صفقة أولية لإنهاء الأزمة بينهما، المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بجهود وساطة من الإدارة الأمريكية.



وفق أحد مصادر الوكالة، فإن الصفقة لا تشمل الدول الثلاث المتبقية، التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في حزيران/ يونيو 2017، وهي مصر والإمارات والبحرين.



وأشار مصدر إلى أن ترتيباً أوسع لا يزال بعيد المنال بسبب بقاء بعض القضايا العالقة، بما فيها علاقات الدوحة مع طهران.



وقالت (بلومبيرغ): إن الاختراق المحتمل، يأتي بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية الحثيثة بوساطة كويتية، والتي أثمرت عن النتيجة بعد "الزخم النهائي" من قبل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، الذي زار منطقة الخليج هذا الأسبوع.



وبحسب مصدرين للوكالة، فإن التقارب بين الرياض والدوحة، سيشمل على الأرجح، إعادة فتح الأجواء والحدود البرية، وإنهاء "الحرب الإعلامية" وغير ذلك من الخطوات لبناء الثقة، ضمن خطة مفصلة لاستعادة العلاقات تدريجياً.