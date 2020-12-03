إعلام الاحتلال: مستوطنة إسرائيلية كادت تدخل قطاع غزة بنفس طريقة (منغستو)

صورة من فيديو دخول منغستو لغزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مستوطنة إسرائيلية من سكان غلاف غزة، كادت أن تصبح أسيرة لدى حركة حماس في قطاع غزة، بنفس الطريقة التي دخل فيها المحتجز إبراهام منغستو.



وقال موقع (مفزاك درومي): إن أمواج البحر، جرفت عوامة مائية لإحدى المستوطنات، تجاه الحدود البحرية مع قطاع غزة، حيث أوقفتها سفن بحرية الاحتلال، على بُعد كيلو ونصف كيلو من بحر غزة.



وأضاف الموقع: "كادت أنه تصبح هذه السيدة منغستو رقم 2"، في إشارة إلى أن حماس، كانت ستستفيد من هذه القضية من خلال أي صفقة تبادل أسرى لاحقة.