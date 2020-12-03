قطاع غزة يسجل 4 وفيات و827 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع وفيات، و827 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 2575 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 502 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 23023 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 10321 حالة، وإجمالي المتعافين 12580 حالة، وإجمالي الوفيات 122 حالة وفاة.وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 333 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 140