(واللا): بعثة طبية من فلسطينيي 1948 تدخل غزة لتقديم المساعدة بمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أنه من المقرر، أن تدخل بعثة طبية، اليوم الخميس إلى قطاع غزة؛ لتقديم المساعدات في مواجهة وباء (كورونا).



وأشار الموقع، إلى أن البعثة الطبية، مكونة من 12 طبيباً من فلسطينيي الأراض المحتلة عام 1948، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر المرة الأولى التي يتم فيها إدخال البعثة الطبية إلى قطاع غزة، منذ بداية تفشي الفيروس.