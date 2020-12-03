مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين.



ففي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة المشروع في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، واعتقلت الشقيقين سامر وإبراهيم محمد ابراهيم الكالوني، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.



وشهدت قرية العيسوية في القدس المحتلة، مواجهات مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت القرية بعد منتصف الليل، وأطلق شبان مفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عدي عصام أبو نصار (22 عاماً)، وليث كريم الأطرش (18 عاماً)، بعد دهم منزليهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد ناصر أبو شيخة (21 عاماً)، من مدينة بيت جالا، بعد أن داهمت منزله وفتشته وخربت بمحتوياته.



وفي الخليل، أفاد شهود عيان، أن عدداً كبير من آليات الاحتلال، اقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وتمركز في عدة أحياء فيها.



وفي نابلس، أصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق، عقب مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام عشرات مستوطنين (مقام يوسف) شرقي مدينة نابلس.



وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، قرية تياسير شمال شرق طوباس، واعتقلت كلاً من: إياد مثقال أبو محسن، وزاهي أحمد أبو علي، وسلامة عبد الرازق دبك، وغانم محمد أبو محسن، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها ضمن حملة أمنية كبيرة في المنطقة، امتدت لساعات.



وفي سلفليت، أعلنت سلطات الاحتلال، تضرر حافلة "إسرائيلية" جرّاء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة (ياكير) المقامة على أراضي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ماهر تيم، بعد دهم وتفتيش منزله في قرية الفندق شرق قلقيلية.



ويواصل الاحتلال، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان، وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.