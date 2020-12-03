دولي

أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 1523 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منذ الأمس.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي، صباح الخميس، أن عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) ارتفع إلى 11,751 إصابة، بينهم 267 بحالة الخطر، والوفيات 2,883 حالة. 

وأشار وكيل عام وزارة الصحة الإسرائيلية، الى أن الدفعات الأولى من لقاحات التطعيم  ضد (كورونا) ستصل إلى تل أبيب في شهر شباط/ فبراير المقبل.

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