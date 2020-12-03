الاحتلال يعتقل شابًا من غزة بزعم اجتيازه السياج الحدودي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، شابًا فلسطينياً من قطاع غزة، بزعم اجتياز السياج الحدودي.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الشاب اجتاز السياج الفاصل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، موضحة أن الاحتلال اعتقله بعد تسلله من قطاع غزة بالقرب من (كيبوتس بئيري).