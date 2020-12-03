دولي

أكثر من مليون و499 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

أكثر من مليون و499 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس، بلغ مليوناً و499 ألفاً و357 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 64 مليوناً و846 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 44 مليوناً و942 ألف مريض.

ووفق وكالة (رويترز) تواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة محدودة مقارنة باليوم الذي سبقه بعدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وفي عدد الوفيات، حيث سجلت 635 ألفاً و280 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 12,378 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,833 وفاة)، والمكسيك (825 وفاة)، وإيطاليا (684 وفاة)، والبرازيل (669 وفاة)، وبريطانيا (648 وفاة)، وتشير الارقام ان أميركا سجلت لليوم الثاني على التوالي عدد وفيات مرتفع جدا تخطى حاجز الـ2000 وفاة خلال ال24 ساعة، حيث لم تتخط هذا الحاجز منذ الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني، المنصرم.

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (203,737 إصابة)، والبرازيل (48,124 اصابة)، والهند (33,761 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط تركيا (31,923 إصابة)، وروسيا (25,345 إصابة)، .

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (279,867 وفاة)، والبرازيل (174,531 وفاة)، والهند (138,657 وفاة)، والمكسيك (107,565 وفاة)، وبريطانيا (59,699 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (14,314,265 اصابة)، والهند (9,534,964 اصابة)، والبرازيل (6,436,650 إصابة)، وروسيا (2,347,401 إصابة)، وفرنسا (2,244,635 إصابة).

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