نابلس: إصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في محيط قبر يوسف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وحالات اختناق، الليلة الماضية، عقب مواجهات مع قوات الاحتلال، خلال اقتحام مستوطنين (مقام يوسف)، شرقي مدينة نابلس.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا مقام يوسف شرقي المدينة لأداء طقوس دينية، بحماية قوات الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأشارت المصادر إلى أن اقتحام المستوطنين، سبقه اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال؛ لتأمين المكان، وإخلائه من المواطنين الفلسطينيين.



ولفتت المصادر إلى أن مواجهات، اندلعت في المنطقة، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق.



وقالت المصادر: إن خمس إصابات على الأقل، سجلت في محيط قبر يوسف شرقي نابلس، خلال المواجهات.



وأوضحت المصادر، أن شُباناً أشعلوا إطارات مطاطية خلال المواجهات مع الاحتلال في شارع عمان بمدينة نابلس.