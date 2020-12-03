بدء صرف منحة 100 دولار للأسر المتعففة بغزة

رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، صباح الخميس، صرف المنحة القطرية، للأسر المتعففة عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.وقالت الوزارة، عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إن الصرف سيستمر حتى تاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.أما وزارة التنمية الاجتماعية، فأكدت أن من سيستفيد من هذه الدفعة كل من استلم أقل من 15 مرة، ومن استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد أسماء جديدة في هذه الدفعة، كما تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج فلسطين.