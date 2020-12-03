(يديعوت): الخلافات بين نتنياهو وغانتس تتسع والانتخابات باتت الخيار الأقرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس (أزرق أبيض) بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الخميس، أن الخلافات بين حزبي (ليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، و(أزرق - أبيض) بزعامة بيني غانتس، تزداد مع مرور الوقت، وقد ظهرت جليًا بشكل أكبر بعد خطاب نتنياهو الليلة الماضية، والذي وجه خلاله لغانتس اتهامات بالمسؤولية عن أي توجه إلى الانتخابات من جديد.



ووفق الصحيفة، فإنه لا يوجد حتى الآن أي اتصالات حقيقية خلف الكواليس بين الأحزاب الإسرائيلية- كما تردد من قبل بعض المصادر الأخرى أمس- حول منع الانتخابات الجديدة الرابعة التي ستجري في غضون عامين.



ورأت الصحيفة، أن خطاب نتنياهو ومهاجمته غانتس واتهامه بالانجرار خلف يائير لابيد ونفتالي بينيت في رغبتهما بالتوجه لانتخابات جديدة، بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام نحو الانتخابات.



ولفتت (يديعوت)، إلى أن أحزاب الحريديم، قررت البقاء في الكتلة اليمينية، في حين أن القائمة المشتركة قد تشهد تصدعًا بسبب موقف منصور عباس، الذي فضل عدم التصويت لصالح حل (كنيست) أمس، في حين أن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، هو الوحيد الذي لم يتحدث، ولم يقل شيئًا خلال اليوم الدراماتيكي بالأمس.



وأشرت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن قيادة حزب (أزرق- أبيض)، لا زالت تناقش أي طريق أفضل لهم قبل أن يختاروا الانتخابات رغم أنهم صوتوا بالأمس لصالح مشروع قانون حل (كنيست) بالقراءة التمهيدية "الأولى".



وذكرت أن يوم الاثنين المقبل ستعقد لجنة الكنيست اجتماعًا لها لمناقشة مشروع القانون قبل أن يتم إعادة طرحه أمام الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءاتين الثانية والثالثة، مشيرةً إلى أن (أزرق - أبيض) سيحاول تمرير القانون عبر اللجنة التي يمتلك فيها أغلبية، بينما اليمين وخاصةً (ليكود) سيسعى لنقله إلى لجنة القانون والدستور التي يسيطر عليها أحزاب الحريديم وليكود.