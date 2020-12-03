مستشار وزيرة الصحة يدعو إلى الإغلاق الشامل في قطاع غزة لمدة 14 يومًا

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رام الله - دنيا الوطن

قال فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة: إن المنحني الوبائي بقطاع غزة، في تصاعد كبير وخطير، وأعداد الإصابات تزداد بنسبة كبيرة، داعيًا للإغلاق الشامل مدة 14 يومًا.



وأوضح أبو وردة، في حديثه لـ (صوت فلسطين)، أن معدل سحب العينات، يتراوح من 2000 إلى 3000 عينة تقريباً يومياً، وتصل معدل الاصابات من 700 إلى 800 إصابة، وهو عدد كبير جداً مقارنة بعدد المسحات.



وعند سؤاله عن تدابير وزارة الصحة للبروتوكول الجديد، قال: إنه من الواجب، أن نقلل من عدد المسحات، التي لا تكفي لجميع السكان.



وأضاف: "طالبنا بالإغلاق الذكي للمناطق المسجلة حمراء، ولكن للأسف، أصبحت كل المناطق حمراء من بيت حانون حتى رفح".



ودعا أبو وردة إلى الإغلاق الشامل لمدة 14 يومًا، وأن نقلل من حدة عدد الإصابات، خاصة أن المستشفيات امتلأت بالمرضى، وأن نعطي الطواقم الطبية، فرصة لتقليل عدد المصابين.