دولي

(هآرتس): الجيشان الإسرائيلي والأمريكي مستعدان لرد إيراني محتمل على مقتل العالم النووي

(هآرتس): الجيشان الإسرائيلي والأمريكي مستعدان لرد إيراني محتمل على مقتل العالم النووي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) بأن ضباطاً كباراً في الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، اجتمعوا مؤخراً لتعزيز الروابط بين الجيشين، والاستعداد لانتقام إيراني محتمل، إثر اغتيال كبير علماء طهران النوويين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الإجراءات الدفاعية، تم اتخاذها كجزء من التنسيق، تحسباً لرد إيراني محتمل، حيث تشمل هذه الإجراءات، الكشف المشترك عن إطلاق الصواريخ على أهداف إسرائيلية أو أمريكية بالمنطقة.

وقالت الصحيفة: إن مسؤولي الجيش في إسرائيل، يعتقدون أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يأتي الانتقام الإيراني هذا الشهر، للحفاظ على مسافة آمنة من تاريخ تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وذكرت، أن التقديرات الإسرائيلية، تستبعد أن يتورط (حزب الله) في تصعيد عسكري إقليمي حالياً، وسيبذل قصارى جهده لتأجيل الجهود الإيرانية لإشراكه في الهجمات الانتقامية المحتملة.

وأكدت الصحيفة، أنه لا يزال أمام إيران عدد من الخيارات للانتقام في العراق وسوريا، وربما حتى من خلال الحوثيين في اليمن، الذين يمكنهم تهديد التجارة البحرية الإسرائيلية عبر البحر الأحمر.

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