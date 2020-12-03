العربية الفلسطينية: ارتفاع الإصابات بين أسرانا يُدلل على عبث الاحتلال بحياتهم

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رام الله - دنيا الوطن

أوضح رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى، أن الاحتلال يتعمد العبث بحياة الأسرى الفلسطينيين، من خلال تفشي وباء فيروس (كورونا) ، ملمحاً إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.



وقال فرج الله في تصريحاته: "الوباء تفشى بين أسرانا القابعين في السجون الإسرائيلية، دون أي اهتمام من إدارة مصلحة السجون"، مضيفاً: "الاحتلال يهمل علاج الأسرى طبياً"، معتقداً أن ذلك يدخل في إطار التخلص من الأسرى .



وعبر رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية، عن قلقه من تفشي جائحة (كورونا) بين الأسرى، داعياً الصليب الأحمر الدولي، إلى ممارسة الضغوطات على الجانب الإسرائيلي لتقديم العلاج المناسب، ومكافحة الجائحة بين الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي في سجون الاحتلال.