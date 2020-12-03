وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

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رام الله - دنيا الوطن

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، في وقت متأخر مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 94 عاما، جرّاء إصابته بفيروس كورونا.



ووفق وكالة (فرانس برس) فقد جاء ذلك بحسب بيان صادر عن أسرة الرئيس الراحل، والذي أشار إلى أنه فقد حياته في منزله الكائن بإقليم "لوار وشير" التابع لمنطقة "لو سانتر" وسط فرنسا.



وكان الرئيس الفرنسي الأسبق الذي تولى الحكم بين عامي 1974-1981 قد نقل منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم إلى مستشفى في مدينة "تور"، بسبب مشاكل صحية بالقلب.



وبدأ ديستان حياته السياسية كنائب برلماني عام 1956 وعمل وزيراً للمالية والاقتصاد خلال فترة حكم الرئيسين الراحلين شارل ديغول، وجورج بومبيدو.