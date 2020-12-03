إصابات برصاص الاحتلال في محيط قبر يوسف بنابلس.. ومداهمات متفرقة بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عدة مناطق بالضفة الغربية، وشهدت مناطق بالأغوار مداهمات وتنكيل بالمواطنين.



وأفاد شهود عيان، أن عدداً كبيراً من آليات الاحتلال، اقتحمت مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وتمركزت في عدة أحياء فيها.



وأطلق شبان مفرقعات نارية، صوب قوات الاحتلال، في قرية العيساوية بالقدس المحتلة، بعد اقتحام حارات البلدة، منتصف الليلة الماضية.



وأقر الاحتلال بتضرر حافلة إسرائيلية، جرّاء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة (ياكير) المقامة على أراضي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، وفي قلقيلية تم اعتقال الشاب ماهر تيم من قرية الفندق.



وداهمت قوات الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، قرية تياسير شمال شرق محافظة طوباس، وشرعت بتفتيش منازل المواطنين، وذكر شهود عيان، أن أعداداً كبيرة من جنود المشاة، شرعوا بأعمال الدهم والتنكيل بالمواطنين، دون معرفة دوافع ذلك.



وأفادت مصادر فلسطينية، أن خمس إصابات على الأقل، سجلت في محيط قبر يوسف شرقي نابلس، خلال مواجهات، أعقبت اقتحامهم قبر يوسف، برفقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس.



وحسب شهود عيان، فقد شرع الاحتلال والمستوطنون باقتحام المنطقة الشرقية، قبيل منتصف الليل، عبر حاجز بيت فوريك مروراً بسوق الخضار المركزي، وشارع عمان، حتى منطقة قبر يوسف.



كما شوهد زهاء 30 جندياً من المشاة، يتوجهون من قمة جبل جرزيم عبر حي الضاحية المطل على قبر يوسف، فيما توسعت دائرة المواجهات؛ لتصل أطراف مخيم بلاطة، وعسكر البلد.



وذكرت مصادر طبية، أن شاباً أصيب بعيار مطاطي بالصدر في محيط القبر، وأربعة شبان من مخيم بلاطة، قبالة مدخل بلاطة الشمالي، واستمر تواجد المستوطنين حتى الرابعة والنصف فجراً.



وذكر شهود عيان، أن الجنود، أوقفوا شاحنة تجارية قرب سوق الخضار المركزي، وانهالوا على من تواجد فيها ضرباً، وتم الانسحاب باتجاه حاجز بيت فوريك.