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الأمم المتحدة تُصوت على مشروع قرار يُؤكد السيادة السورية على الجولان

الأمم المتحدة تُصوت على مشروع قرار يُؤكد السيادة السورية على الجولان
رام الله - دنيا الوطن
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجدداً، بالأغلبية على سيادة سورية على الجولان المحتل، واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.

وصوتت لصالح مشروع القرار 88 دولة، بينما اعترضت عليه 8 دول، والاحتلال الإسرائيلي وامتنعت 62 دولة عن التصويت.

وطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال، بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وأن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار الاحتلال فرض قوانينه وولايته وإدارته على الجولان المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني دولي.

وأعاد القرار التذكير بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وليس لها أي أثر قانوني، ولا سيما إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الجولان، وكل الإجراءات الأمريكية الأحادية المتصلة بالجولان السوري المحتل.

ويطلب القرار مجدداً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عدم الاعتراف بأي من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

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