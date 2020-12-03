شؤون فلسطينية

شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً بشأن إغلاق بعض المفترقات

شرطة المرور بغزة تُصدر تنويهاً بشأن إغلاق بعض المفترقات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، صباح يوم الخميس، تنويهاً مهماً للمواطنين في المحافظة، بشأن إغلاق بعض المفترقات لوجود أعمال صيانة.

وأفادت الشرطة في تصريح صحفي، بأنّه سيتم استمرار الإغلاق الكلي من مفترق جلال حتى مفترق المارس في محافظة خانيونس لوجود أعمال بنية تحتية في المكان، إضافة لاستمرار الإغلاق الكلي من جميزة حندق، حتى محطة عصفور في بني سهيلا.

وأشارت إلى استمرار الإغلاق الكلي للسايد الشرقي، وفتح السايد الغربي لكلا الاتجاهين لشارع صلاح الدين، مقابل شارع الفجم في محافظة خانيونس؛ لوجود أعمال تعبيد للطريق في المكان.

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