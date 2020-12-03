استطلاع رأي: احزاب اليمين قادرة على تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشف استطلاع جديد، للقناة الاسرائيلية (13) انه فيما لو أجريت انتخابات هذه الفترة فان حزب (ليكود) سيحصل على 29 مقعدا ، بينما تحالف احزاب اليمين (يمينا) برئاسة نفتالي بينيت يحصل على 22 مقعدا، يلية حزب (يش عتيد-تيلم) برئاسة يائير لابيد حيث يحصل على 19 مقعدا.



وتحصل القائمة المشتركة على 11 مقعدا، اما حزب (أزرق أبيض) فسيحصل على 10 مقاعد، بينما حزب (يسرائيل هيوم) برئاسة افيغدور ليبرمان مع 8 مقاعد، بينما يحصل كل من حزب (شاس) المتدين، وحزب (يهدوت هتوراة) المتدين وحزب ميرتس اليساري، على 7 مقاعد لكل واحد منهما.



أما الاحزاب : العمل، جيشر، ديرخ ايرتس، والبيت اليهودي، لم تجتاز نسبة الحسم.



ووفق القناة، فإنه يتضح من صورة التكتلات السياسية ان تكتل احزاب اليمين-حريديم يحصل على 65 مقعدا، بينما احزاب المركز-يسار يحصل على 47 مقعدا، ويسرائيل بيتنو يحصل على 8 مقاعد. بينما كل "يمينا" و "يش عتيد" و"ازرق ابيض" و"يسرائيل بيتنو" يمكنهم الحصول على 61 مقعدا ويكونون قادرين على تشكيل حكومة.



ويظهر من الاستطلاع ان حزب يمكن ان يتشكل ويضم كل من رئيس بلدية تل ابيب ران حولدائي ورئيس هيئة الاركان الاسبق غادي ايزنكوت والوزيرة السابقة تسييبي لفني يحصل على 15 مقعدا، والليكود يحصل على 27 مقعدا، تحالف يمينا يحصل على 21 مقعدا، يش عتيد 14 ، القائمة المشتركة 9 مقاعد، ازرق ابيض يحصل على 8 مقاعد، يسرائيل بيتنو تحصل على 7 مقاعد، وايضا "يهدوت هتوراة" تحصل على 7، بينما شاس وميرتس يحصل كل واحد منهما على 6 مقاعد.



ووفقا للاستطلاع فان 45% من الجمهور يرون نتنياهو مسؤولا بالذهاب الى انتخابات، و20% يرون غانتس مسؤولا، بينما هناك 25% يرون ان كليهما مسؤولان بنفس القدر.