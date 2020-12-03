شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء صافية وباردة نسبياً

طقس فلسطين: أجواء صافية وباردة نسبياً
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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