طقس فلسطين: أجواء صافية وباردة نسبياً

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الخميس، صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما يوم غد الجمعة، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.