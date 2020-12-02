(أرامكو): حدوث عطل بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، حدوث عطل فني بإحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في جازان.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن ذلك أدى إلى نقص في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.