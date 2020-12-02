خطوة مرتقبة نحو مصالحة خليجية خلال ساعات

مجلس التعاون الخليجي

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن مصدر عربي مُطلع على تحركات راهنة في ملف الأزمة الخليجية، قوله اليوم الأربعاء: إنه "قد يكون هناك خطوة فعلية نحو مصالحة خليجية".



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه "من المفترض صدور بيان خلال ساعات باتجاه مصالحة خليجية".



لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته "حدوث تغير مفاجئ في مسار التوقعات المتعلقة بالأزمة المستمرة منذ 3 سنوات"، ولم يرغب بالإفصاح عن تفاصيل أكثر.



ومنذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".



ونقل موقع قناة (الجزيرة) القطرية، في وقت سابق الأربعاء، عن مصادر خليجية، إن الساعات القادمة، قد تشهد انفراجة في الأزمة الخليجية.



وتحدثت المصادر عن "وجود حراك نشط ومباحثات تجري في هذه الأثناء، قد تفضي إلى نتائج مهمة".



وبحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مع جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان قطري.



ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر بشأن زيارة كوشنر، غير أن وسائل إعلام أمريكية قالت إن زيارة صهر ومستشار ترامب لقطر تستهدف "تأمين مزيد من الاتفاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط قبل مغادرة البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني المقبل".



وفي العشرين من ذلك الشهر، يتسلم الديمقراطي جو بايدن مهام الرئاسة الأمريكية رسميا، بعد أن فاز في انتخابات 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على حساب ترامب، الحليف الوثيق للرياض.



ومن المقرر، أن يتوجه كوشنر أيضا إلى السعودية، إذ نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وخليجيين (لم تسمّهم) قولهم إن "كوشنر سيلتقي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مدينة نيوم ".



ورجح المسؤولون أن تبحث لقاءات كوشنر في قطر والسعودية عدة قضايا، أبرزها الأزمة الخليجية، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى النفوذ الإيراني في المنطقة.



وأكدت الدوحة، في مناسبات عديدة، على ضرورة حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تبذل الكويت، ومعها سلطنة عُمان، جهود وساطة لإتمامه.‎