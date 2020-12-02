استطلاع إسرائيلي: (ليكود) سيحصل على 29 مقعدًا بأي انتخابات مقبلة





فيما سيحصل (يش عتيد تيلم) على 19 مقعداً، و(القائمة المشتركة) 11 مقعداً، و(أزرق أبيض) عشرة مقاعد.





فيما سيحصل حزب (إسرائيل بيتنا) على ثمانية مقاعد، و(شاس) سبعة مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(ميرتس) سبعة مقاعد.





وبذلك يكون حلف اليمين 65 مقعداً، ووسط-يسار، 47 مقعداً ، فيما سيحصل ليبرمان على ثمانية مقاعد.



في سياق متصل، ووفق نفس الاستطلاع، فإنه لو أجريت الانتخابات اليوم، وشارك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي أيزنكوت، في الانتخابات بقائمة جديدة، لكان (ليكود) سيحصل على 27 مقعدًا، و(يمينا) 21، وقائمة أيزنكوت 15 مقعدا، و(يش عتيد تيلم) 14 مقعداً، و(القائمة المشتركة) تسعة مقاعد، و(أزرق أبيض)، ثمانية مقاعد، و (إسرائيل بيتنا) سبعة مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(شاس) ستة مقاعد، و (ميرتس) ستة مقاعد ليحصل (اليمين 61 - وسط-يسار 52 - ليبرمان 7).



رام الله - دنيا الوطنأفاد استطلاع للرأي أجرته (القناة 13) الإسرائيلية، بأنه لو أجريت الانتخابات اليوم لكان (ليكود) سيحصل على 29 مقعدًا، بينما سيحصل (يمينا) بزعامة نفتالي بينت، على 22.