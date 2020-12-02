الخليل: مخالفة ثلاث منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية، اليوم الأربعاء، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتمت زيارة ومتابعة 179 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 173 منها بشروط السلامة العامة.



كما خالفت اللجان ثلاث منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لثلاث منشآت غير ملتزمة.

رام الله - دنيا الوطن