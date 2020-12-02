هآرتس: رفع مستوى التنسيق العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحسباً لأي "احتمال انتقامٍ إيراني"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس)، اليوم الأربعاء، بأن ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي، أجروا في الأيام الأخيرة، محادثات تنسيقية مع نظرائهم في القيادة المركزية للجيش الأمريكي، من أجل توثيق التعاون بين الجيشين، على خلفية "احتمال انتقام إيراني".
أفادت صحيفة (هآرتس)، اليوم الأربعاء، بأن ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي، أجروا في الأيام الأخيرة، محادثات تنسيقية مع نظرائهم في القيادة المركزية للجيش الأمريكي، من أجل توثيق التعاون بين الجيشين، على خلفية "احتمال انتقام إيراني".
وأضافت الصحيفة: بأنه "نُسّقت نشاطات مشتركة؛ للرصد والتعرف على إطلاق القذائف والصواريخ، باتجاه إسرائيل ونحو الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط.
وتابعت: بأن التقديرات في مؤسسة الأمن، أن الرد الإيراني مرجح للغاية، وقد يكون في وقت مبكر من هذا الشهر، للحفاظ على مسافة آمنة من تاريخ تنصيب الرئيس المُنتخب، جو بايدن بالبيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير.
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