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شؤون فلسطينية

جنين: إغلاق قاعتي أفراح وتحرير 111 مخالفة سلامة عامة

جنين: إغلاق قاعتي أفراح وتحرير 111 مخالفة سلامة عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة مساء اليوم، قاعتي أفراح، وحررت 111 مخالفة سلامة عامة في جنين.
 
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة، وأثناء قيامها بعمل جولات بمنطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين، تنفيذاً لتعليمات الحكومة لحالة الإغلاق المعلن عنها، والقاضية بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين ومنع التجمعات وإقامة الافراح وبيوت العزاء، تخلل ذلك إغلاق قاعتي أفراح، وتحرير111 مخالفة بحق أشخاصٍ لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة، وإجراءات البروتوكول الصحي المعلن عنه من قبل وزارة الصحة.
 
وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي، الصادرعن وزارة الصحة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السلامة العامة.

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