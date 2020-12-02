جمهورية التشيك تقرر فتح مكتب دبلوماسي رسمي لها بمدينة القدس المحتلة





وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي: إن قرار التشيك هو "علامة على الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.





وأضاف: أن هذا "القرار رسالة واضحة لجميع الدول بأن القدس عاصمة للشعب اليهودي وستبقى كذلك إلى الأبد"، وفق زعمه.





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (القناة 7) الإسرائيلية، بأن جمهورية التشيك قررت فتح مكتب دبلوماسي رسمي لها في مدينة القدس المحتلة.