جمهورية التشيك تقرر فتح مكتب دبلوماسي رسمي لها بمدينة القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (القناة 7) الإسرائيلية، بأن جمهورية التشيك قررت فتح مكتب دبلوماسي رسمي لها في مدينة القدس المحتلة.
أفاد موقع (القناة 7) الإسرائيلية، بأن جمهورية التشيك قررت فتح مكتب دبلوماسي رسمي لها في مدينة القدس المحتلة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي: إن قرار التشيك هو "علامة على الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأضاف: أن هذا "القرار رسالة واضحة لجميع الدول بأن القدس عاصمة للشعب اليهودي وستبقى كذلك إلى الأبد"، وفق زعمه.
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