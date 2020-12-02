دولي

جمهورية التشيك تقرر فتح مكتب دبلوماسي رسمي لها بمدينة القدس المحتلة

جمهورية التشيك تقرر فتح مكتب دبلوماسي رسمي لها بمدينة القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (القناة 7) الإسرائيلية، بأن جمهورية التشيك قررت فتح مكتب دبلوماسي رسمي لها في مدينة القدس المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي: إن قرار التشيك هو "علامة على الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأضاف: أن هذا "القرار رسالة واضحة لجميع الدول بأن القدس عاصمة للشعب اليهودي وستبقى كذلك إلى الأبد"، وفق زعمه.

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