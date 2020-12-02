المغرب يستعد لتلقيح 20 مليون شخص ضد فيروس (كورونا) في ثلاثة أشهر





وشدد على أن موعد انطلاق الحملة في المغرب "يعتمد على التحقق من صحة اللقاحات، وأيضا يرتبط ذلك بجدول التسليم المعتمد من قبل منتجي الأدوية".



وتعتمد المملكة المغربية بشكل كبير على لقاح "سينوفارم" الصيني، حيث تم التوصل لاتفاق يسمح لها بالمشاركة في الاختبارات السريرية التي أجريت في عشر دول، لضمان توصيل 10 ملايين جرعة بعد نتائج مقنعة والتخطيط للإنتاج محليًا كجزء من تبادل الخبرات.



ووفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، لا يتراجع وباء (كوفيد-19) في المملكة، مع أكثر من 5000 إصابة جديدة يوميًا، بإجمالي 359844 إصابة ، منها 5915 حالة وفاة، وفقًا لآخر الأرقام الرسمية.



ولا يزال معدل وفيات الحالات منخفضًا (حوالي 1.7٪) ، لكن المستشفيات تقترب من الامتلاء في منطقة الدار البيضاء، الرئة الاقتصادية للبلاد، والطاقم الطبي، على خط المواجهة منذ مارس ، وتظهر عليها علامات الإرهاق ، في قطاع يتسم بنقص الممرضات والأطباء.



والهدف هو تطعيم أكثر من 20 مليون شخص في ثلاثة أشهر من خلال تعبئة 12750 مهنيًا (الصحة العامة والقطاع الخاص والطب العسكري والهلال الأحمر المغربي).



وسيتم تخصيص اللقاحات الأولى لموظفي "الخطوط الأمامية" (الصحة والسلامة) والسكان "المعرضين للخطر" (أكثر من 65 عامًا ، وأصحاي المشاكل الصحية )، كما أوضح وزير الصحة لوكالة (فرانس برس).



رام الله - دنيا الوطنبعد اختيار لقاحي "Sinopharm" الصيني و "AstraZeneca" البريطاني، أعرب المغرب عن أمله في إطلاق حملة بحلول نهاية العام لتطعيم حوالي 20 مليون بالغ في ثلاثة أشهر.وأوضح وزير الصحة، خالد آيت طالب في مقابلة مع وكالة (فرانس برس)، أن كل بلد سيد قراره في "اعتماد استخدام مستعجل للقاح الذي يقع عليه اختياره".