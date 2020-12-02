وزير المالية: العجز المتوقع في الموازنة لهذا العام سيصل لنحو مليار دولار

وزير المالية شكري بشارة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير المالية، شكري بشارة: إن أزمة جائحة (كورونا) والأزمة السياسية، التي أدت لانقطاع أموال العائدات الضريبية، تركت آثاراً سلبية على الوضع المالي للحكومة، رغم أنها حافظت على سير عمل المؤسسات، والتزمت بضمان احتياجات القطاع الصحي، والرعاية الاجتماعية، والمؤسسة الأمنية.



جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، عبر تقنية (فيديو كونفرنس) اليوم الأربعاء، شاركت فيه نحو 40 دولة ومؤسسة دولية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية، وبرئاسة النرويج، حيث ناقش الاجتماع التطورات السياسية والمالية، والتحضير لاجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في شباط/ فبراير القادم في اوسلو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار بشارة إلى أن العجز المتوقع في الموازنة لهذا العام سيصل لنحو مليار دولار، مع التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية.



وناقش الاجتماع تقارير حول الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، قدمها كل من: المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي كانثان شانكر، ورئيس بعثة الرباعية الدولية جون كلارك.