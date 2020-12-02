جنين: الرجوب يرأس اجتماعاً طارئاً بالمستشفى الحكومي لتقييم الحالة الوبائية واتخاذ إجراءات مشددة

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رام الله - دنيا الوطن

عقد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، لتدارس الحالة الوبائية الخطيرة، التي وصلت إليها المحافظة.



وتم التطرق خلال الاجتماع، الذي حضره مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، ومدير مستشفى جنين، ونائب قائد المنطقة، للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، التي تحول للمستشفى، في ظل محدودية استيعاب قسم العزل، وتوقف المحافظات الأخرى عن استقبال حالات إضافية.



كما يتم تدارس فرض إجراءات صارمة، خلال الفترة المقبلة لوقف الانتشار السريع للعدوى، وبحث سبل تدعيم القطاع الصحي في المحافظة للتعامل مع الإصابات.