نتنياهو: بمثل هذه الأيام لا ينبغي الذهاب إلى صناديق الاقتراع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء: إن هناك تحديات أمنية لإسرائيل ليست بسيطة.





وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "أعداءنا يحاولون مهاجمتنا طوال الوقت، أكرر من يحاول أن يؤذينا سنؤذيه"، وفق تعبيره.









وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: أنه في مثل هذه الأيام لا ينبغي الذهاب إلى صناديق الاقتراع، "شعب إسرائيل يريد الوحدة وليس الانتخابات، ويريد اللقاحات وليس الدعاية الانتخابية".

وأضاف: "ما تعلمناه من (كورونا) أن الفيروس لا يفرق بين اليمين واليسار، الطريقة الوحيدة للتغلب على (كورونا) هي أن نتحد معًا، يجب تنحية المصلحة السياسة جانبا". وأضاف: هم لا يتحملون أية مسؤولية، لذا فهم مستعدون لإجراء انتخابات أخرى وهي ليست مسؤولة، الجمهور الإسرائيلي يريد المسؤولية، يريد الوحدة، يريد حكومة تعمل معاً من أجله".

رام الله - دنيا الوطنوتطرق نتنياهو للمستجدات على الساحة الداخلية، خاصة مع نية حزب (أزرق أبيض) للتصويت ضد حل (كنيست)، قائلا: "لسوء الحظ يقف بني غانتس وراء لبيد وبينيت لأنه ليس لديهم مشكلة".