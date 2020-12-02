نتنياهو: بمثل هذه الأيام لا ينبغي الذهاب إلى صناديق الاقتراع
رام الله - دنيا الوطن
وتطرق نتنياهو للمستجدات على الساحة الداخلية، خاصة مع نية حزب (أزرق أبيض) للتصويت ضد حل (كنيست)، قائلا: "لسوء الحظ يقف بني غانتس وراء لبيد وبينيت لأنه ليس لديهم مشكلة".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء: إن هناك تحديات أمنية لإسرائيل ليست بسيطة.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "أعداءنا يحاولون مهاجمتنا طوال الوقت، أكرر من يحاول أن يؤذينا سنؤذيه"، وفق تعبيره.
وتطرق نتنياهو للمستجدات على الساحة الداخلية، خاصة مع نية حزب (أزرق أبيض) للتصويت ضد حل (كنيست)، قائلا: "لسوء الحظ يقف بني غانتس وراء لبيد وبينيت لأنه ليس لديهم مشكلة".
وأضاف: هم لا يتحملون أية مسؤولية، لذا فهم مستعدون لإجراء انتخابات أخرى وهي ليست مسؤولة، الجمهور الإسرائيلي يريد المسؤولية، يريد الوحدة، يريد حكومة تعمل معاً من أجله".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: أنه في مثل هذه الأيام لا ينبغي الذهاب إلى صناديق الاقتراع، "شعب إسرائيل يريد الوحدة وليس الانتخابات، ويريد اللقاحات وليس الدعاية الانتخابية".
وأضاف: "ما تعلمناه من (كورونا) أن الفيروس لا يفرق بين اليمين واليسار، الطريقة الوحيدة للتغلب على (كورونا) هي أن نتحد معًا، يجب تنحية المصلحة السياسة جانبا".
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