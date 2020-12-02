الرئيس الفرنسي يحذر لبنان من إمكانية عدم الحصول على مساعدات دولية

خلال لقاء سابق بين ماكرون وعون

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الساسة اللبنانيين، بتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات، و"إلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية".



وقال ماكرون، في كلمته خلال افتتاح "المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني" في باريس: "سأعود إلى لبنان في ديسمبر الحالي للضغط على الطبقة السياسية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ولفت إلى أنه "من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".