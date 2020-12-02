"الخارجية": حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم





وبذلك يرتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 320 حالة وفاة، والإصابات إلى 7636، وفق تقرير لوزارة الخارجية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم للمواطن سامي حباس، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 94 حالة، فيما سجلت 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لهذا اليوم في كل من دالاس، واوهايو، وكاليفورنيا، ونيوجرسي وميتشغين، ليرتفع عدد الإصابات الى 4723 إصابة.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) هذا اليوم في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى خمس، فيما سجلت ثماني حالات وفاة سابقا.



في حين أشار فريق العمل المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال صباح هذا اليوم الى الولايات المتحدة الاميركية للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم، وكان السفير د احمد الديك في وداعهم.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة، و42 إصابة جديدة، بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.