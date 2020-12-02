معزياً بوفاة عقل.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب اللبناني

الرئيس عباس نبيه بري

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيا من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، معزيا بوفاة المناضل الوطني عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني باسل عقل.



وأعرب بري خلال الاتصال عن خالص تعازيه للرئيس ولأبناء شعبنا بوفاة المناضل عقل، قائلا إن الفقيد عمل طوال حياته مدافعا عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.



من جانبه، شكر الرئيس بري على الاتصال، داعيا الله عز وجل أن يجنب لبنان كل مكروه.



كما تلقى الرئيس عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الوزير اللبناني السابق جان عبيد، معزيا بوفاة المناضل الوطني عضو المجلسين الوطني والمركزي باسل عقل.



وأعرب الوزير عبيد خلال الاتصال الهاتفي، عن تعازيه الحارة للرئيس بوفاة المناضل عقل، الذي أفنى حياته في الدفاع عن وطنه وحقوق شعبه المشروعة.