"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح آخر في خانيونس





والإغلاق وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه سيكون مدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الخميس الموافق 3/12/2020، بسبب إصابة بعض روادها بفيروس (كورونا).



كما تمت إعادة فتح مسجد آمنة بنت روقة الواقع في القرارة بمحافظة خانيونس بعد انتهاء مدة إغلاقه.



رام الله - دنيا الوطنبناءً على المتابعة الميدانية للمساجد، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، إغلاق مسجد السنة بحي الجنينة فيمحافظة رفح، ومسجد الحساينة بمعسكر جباليا شارع السكة في محافظة الشمال.