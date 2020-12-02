شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على صحفيين بسلفيت

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على صحفيين بسلفيت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على صحفيين في سلفيت اعتدت قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين على عدد من الصحفيين بقنابل الغاز والعصي والحجارة، خلال تغطيتهم فعالية مركزية نظمتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان لحماية أراضٍ معرضة للتجريف والمصادرة في منطقة الرأس غرب مدينة سلفيت، مما أسفر عن اصابة عدد منهم بالحجارة. 

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة هذا الاعتداء السافر من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، ويؤكد أنه يأتي استمراراً لسياسة الانتهاكات الممنهجة ضد الطواقم الصحفية ووسائل الإعلام الوطنية والعالمية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تقوم بتغطية الأحداث والانتهاكات الاسرائيلية، على الرغم من الحماية التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.  

كما يؤكد أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن خطة منظمة لعزل الأرض الفلسطينية المحتلة عن باقي أرجاء العالم، وللتغطية على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين، وتقديم رواية مغايرة لما يجرى على الأرض من وقائع. 

واستناداً لتحقيقات المركز، في الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، حاول المتظاهرون السلميون الوقوف امام جرافات الاحتلال لمنعها من استكمال عملها ووقف التجريف، فهاجم مستوطنون مسلحون المواطنين، ورشقوهم بالحجارة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين، وتجاه الصحفيين وكانوا حوالي الثلاثة عشر صحفياً، حضروا لتغطية الحدث في الموقع المذكور.   

واعتدى المستوطنون المسلحون على الصحفيين بالحجارة والعصي، ما أدى الى اصابة العديد منهم، كما اعتدوا على كاميرات التصوير التابعة للصحفيين، وكان منهم كل من الصحفيين: جعفر اشتية، جريس عازر، علاء بدارنة، عصام الريماوي، هشام أبو شقرة، خالد بدير، نضال شتية، رنين صوافطة، محمد ترابي، خالد صبارنة، محمد اشتية، طارق يوسف، مجدي اشتية، وحازم ناصر.  

وأفاد الصحفي حازم عماد حسني ناصر، 30 عاماً، مراسل قناة الغد، بما يلي:"ذهبنا لتغطية الاعتداء الاسرائيلي في منطقة سلفيت الغربية.  وعلى الفور، قام عدد من المستوطنين بتصوير مجموعة من الشبان وهم يحرقون شوادر خيام نصبها مستوطنون في الأرض الفلسطينية. 

بعد دقائق حضر جنود الاحتلال مدججين بالأسلحة، كما أن المستوطنين أنفسهم كانوا مسلحين، وقاموا برشقنا بالحجارة، وضرب الجنود قنابل الغاز نحونا، وتفرق المتظاهرون لاحقاً."

و يــرى المركــز في هــذه الممارســات امتــداداً للانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين الفلسطينيين، ودليلاً على الاستخفاف بالقانــون الإنساني الدولــي، بما في ذلك اتفاقية جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيــين في زمــن الحــرب للعــام 1949. 

ويناشد المركز جميــع الهيئــات والمؤسســات الصحفيــة الدوليــة، بالاســتمرار في متابعــة مــا يتعــرض لــه الصحفيــون في الأرض الفلســطينية المحتلــة، وبــذل كافــة الجهــود علــى المســتوى الدولــي لضمــان ممارســة الضغــط علــى الحكومــة الإســرائيلية لوقــف جرائمهــا بحــق المدنيــين الفلســطينيين وممتلكاتهــم بشــكل عــام، وجرائمهــا بحق الصحفيــين علــى نحــو خـاص.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: سنوفر لشعبنا لقاح فيروس (كورونا) بأعداد كبيرة

الرئيس عباس: سنوفر لشعبنا لقاح فيروس (كورونا) بأعداد كبيرة

هيئة الأسرى: سجانون يعتدون بالضرب على أسير طلب نقله للعيادة لشعوره بالاعياء

هيئة الأسرى: سجانون يعتدون بالضرب على أسير طلب نقله للعيادة لشعوره بالاعياء

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الرئيس عباس يُصدر قراراً بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً

الرئيس عباس يُصدر قراراً بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً

معزياً بوفاة عقل.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب اللبناني

معزياً بوفاة عقل.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب اللبناني

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح آخر في خانيونس

&#34;الإعلامي الديمقراطي&#34; يثمن موقف نقابة الصحفيين بضرورة صرف مستحقات ورواتب الموظفين

"الإعلامي الديمقراطي" يثمن موقف نقابة الصحفيين بضرورة صرف مستحقات ورواتب الموظفين

سلفيت: قرارٌ بإغلاق عدة مدارس في المحافظة

سلفيت: قرارٌ بإغلاق عدة مدارس في المحافظة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: سجانون يعتدون بالضرب على أسير طلب نقله للعيادة لشعوره بالاعياء

هيئة الأسرى: سجانون يعتدون بالضرب على أسير طلب نقله للعيادة لشعوره بالاعياء

معزياً بوفاة عقل.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب اللبناني

معزياً بوفاة عقل.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب اللبناني

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح آخر في خانيونس

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على صحفيين بسلفيت

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على صحفيين بسلفيت

&#34;الإعلامي الديمقراطي&#34; يثمن موقف نقابة الصحفيين بضرورة صرف مستحقات ورواتب الموظفين

"الإعلامي الديمقراطي" يثمن موقف نقابة الصحفيين بضرورة صرف مستحقات ورواتب الموظفين

سلفيت: قرارٌ بإغلاق عدة مدارس في المحافظة

سلفيت: قرارٌ بإغلاق عدة مدارس في المحافظة

الحزب السوري القومي: زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة ومرفوضة

الحزب السوري القومي: زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة ومرفوضة

الهيئة الإسلامية العليا تطالب الاحتلال بوقف اعتداءاته بحق مقابر المسلمين بالقدس

الهيئة الإسلامية العليا تطالب الاحتلال بوقف اعتداءاته بحق مقابر المسلمين بالقدس

منوعات

محمود عبد المغني يتقمص شخصية علي بمسلسل خيط حرير

محمود عبد المغني يتقمص شخصية علي بمسلسل خيط حرير

شيماء سيف لجمهورها: ادعوا لزوجي بالشفاء العاجل

شيماء سيف لجمهورها: ادعوا لزوجي بالشفاء العاجل

&#34;رحلتنا واحدة&#34;..تلميحات بعلاقة جديدة للداعية معز مسعود داخل الوسط الفني

"رحلتنا واحدة"..تلميحات بعلاقة جديدة للداعية معز مسعود داخل الوسط الفني

الفنانة بلقيس: أنا تربيت في بيت كانت الأم فيه كل حاجة

الفنانة بلقيس: أنا تربيت في بيت كانت الأم فيه كل حاجة

أمينة خليل تتصدر تريند جوجل فما السبب

أمينة خليل تتصدر تريند جوجل فما السبب

شاهد: قمر خلف تجذب جمهورها بآخر إطلالاتها

شاهد: قمر خلف تجذب جمهورها بآخر إطلالاتها

شاهد: كيف أصبحت الفنانة نيللي بعد غياب طويل

شاهد: كيف أصبحت الفنانة نيللي بعد غياب طويل

ما العقوبة المتوقعة لمحمد رمضان على خلفية قضية التطبيع؟

ما العقوبة المتوقعة لمحمد رمضان على خلفية قضية التطبيع؟

شاهد: مي العيدان تعتذر لأحمد بدير بعد وصفه بـ&#34;الأقرع&#34;

شاهد: مي العيدان تعتذر لأحمد بدير بعد وصفه بـ"الأقرع"

نجوى كرم تكشف أكبر أسرارها عن علاقتها الزوجية

نجوى كرم تكشف أكبر أسرارها عن علاقتها الزوجية

عربي

الرئيس الفرنسي يحذر لبنان من إمكانية عدم الحصول على مساعدات دولية

الرئيس الفرنسي يحذر لبنان من إمكانية عدم الحصول على مساعدات دولية

الأردن يسجل انخفاضاً بمعدل إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بمعدل إصابات فيروس (كورونا)

عون: لبنان يريد نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

عون: لبنان يريد نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

وزير الري السوداني: يجب التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة

وزير الري السوداني: يجب التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة