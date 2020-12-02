"الإعلامي الديمقراطي" يثمن موقف نقابة الصحفيين بضرورة صرف مستحقات ورواتب الموظفين

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن التجمع الاعلامي الديمقراطي - الإطار الإعلامي النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - موقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين بضرورة صرف كافة مستحقات ورواتب جميع موظفي القطاع العام.



جاء ذلك عقب تأييد النقابة لاتحاد المعلمين في مطالبه العادلة.



وأكد التجمع الاعلامي الديمقراطي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على مطلب النقابة بضرورة ان تعيد وزارة المالية النظر بقرارها بصرف نصف المستحقات، وان تصرف كافة المستحقات غدا الخميس لكافة الموظفين.



وعبر التجمع الإعلامي الديمقراطي عن دعمه لمطالب الموظفين المشروعة، مشددا على أهمية انحياز النقابات الفلسطينية لمطالب الموظفين.



يشار إلى أن وزارة المالية التابعة لحكومة رام الله أعلنت عن موعد صرف رواتب الموظفين يوم غد الخميس.