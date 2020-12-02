سلفيت: قرارٌ بإغلاق عدة مدارس في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بشأن عدة مدارس بالمحافظة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).



وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة قررنا، "تعليق الدوام في مدرسة ذكور سلفيت الاساسية، وبنات حارس الثانوية، وبنات ياسوف سكاكا الثانوية، لمدة 14 يوماً".



كما تم تعليق الدوام في المدراس التالية لحين خروج نتائج فحوصات الكادر التعليمي وهي: بنات دير استيا الأساسية، وذكور بروقين الأساسية.