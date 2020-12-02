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شاهد: بحرية الاحتلال تتسلم أول سفينة صواريخ متطورة لحماية منصات الغاز

شاهد: بحرية الاحتلال تتسلم أول سفينة صواريخ متطورة لحماية منصات الغاز
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خلال مراسم أُجريت في حيفا، أول سفينة صواريخ من مجمل أربع سفن ألمانية الصنع من نوع "ساعار 6" كانت إسرائيل قد اشترتها قبل حوالي خمس سنوات.

وأفيد أن مهمة هذه السفن الحربية ستكون حماية منصات الغاز والمياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال قائد سلاح الجو، في الجيش الإسرائيلي، ايلي شارفيت: إن السفن الجديدة ملائمة للدفاع عن الموارد الطبيعية الكبيرة التابعة لإسرائيل.

ويشار إلى أن سفن الصواريخ من نوع "ساعار" مجهزة بأجهزة رادار متطورة، وبمنظومات سلاح حديثة تشمل صواريخ بحر- بحر متقدمة، وصواريخ أخرى لاعتراض الهجمات الصاروخية.

ويشار إلى أن هناك أربعة حقول غاز بحرية تم اكتشافها في المياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل، وأن هناك اتفاقات وقعتها اسرائيل مع كل من قبرص واليونان ومصر لتصدير الغاز الطبيعي.


 


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