عاجل

  • الرئيس عباس في كلمة موجهة لشعبنا: اتفقنا مع الدول لتوفير لقاح فيروس (كورونا) لشعبنا بأعداد كبيرة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى عضو المجلس الوطني باسل عقل

الرئيس عباس ينعى عضو المجلس الوطني باسل عقل
باسل عقل
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس محمود عباس، المناضل الوطني عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني باسل عقل، الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء في بيروت.

وأشاد بمناقب المناضل الكبير الذي ضحى وعمل طوال حياته في سبيل الدفاع عن قضايا شعبه ووطنه، فقد تولى رئاسة الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان أول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في مصر، وعمل مستشارا سياسيا للرئيس الراحل ياسر عرفات، وتولى تمثيل فلسطين لدى الأمم المتحدة، وترأس أول وفد فلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، وعمل مديراً لمكتب الجامعة العربية في لندن، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية والحاصل على وسام الاستحقاق والتميز الذهبي من الرئيس محمود عباس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويتقدم الرئيس من ذوي الفقيد وأبناء شعبنا، بأحرّ التعازي والمواساة، سائلاً المولى عزل وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

يشار إلى أن الراحل باسل عقل ولد في مدينة يافا عام 1938، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت، وعمل مستشارا في وزارة الخارجية الكويتية، وشارك في العديد من مؤتمرات القمم العربية تحت قيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس: سنوفر لشعبنا لقاح فيروس (كورونا) بأعداد كبيرة

الرئيس عباس: سنوفر لشعبنا لقاح فيروس (كورونا) بأعداد كبيرة

هيئة الأسرى: سجانون يعتدون بالضرب على أسير طلب نقله للعيادة لشعوره بالاعياء

هيئة الأسرى: سجانون يعتدون بالضرب على أسير طلب نقله للعيادة لشعوره بالاعياء

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": حالة وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الرئيس عباس يُصدر قراراً بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً

الرئيس عباس يُصدر قراراً بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً

معزياً بوفاة عقل.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب اللبناني

معزياً بوفاة عقل.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب اللبناني

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح آخر في خانيونس

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على صحفيين بسلفيت

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على صحفيين بسلفيت

&#34;الإعلامي الديمقراطي&#34; يثمن موقف نقابة الصحفيين بضرورة صرف مستحقات ورواتب الموظفين

"الإعلامي الديمقراطي" يثمن موقف نقابة الصحفيين بضرورة صرف مستحقات ورواتب الموظفين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: سجانون يعتدون بالضرب على أسير طلب نقله للعيادة لشعوره بالاعياء

هيئة الأسرى: سجانون يعتدون بالضرب على أسير طلب نقله للعيادة لشعوره بالاعياء

معزياً بوفاة عقل.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب اللبناني

معزياً بوفاة عقل.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً من رئيس مجلس النواب اللبناني

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد فتح آخر في خانيونس

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على صحفيين بسلفيت

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على صحفيين بسلفيت

&#34;الإعلامي الديمقراطي&#34; يثمن موقف نقابة الصحفيين بضرورة صرف مستحقات ورواتب الموظفين

"الإعلامي الديمقراطي" يثمن موقف نقابة الصحفيين بضرورة صرف مستحقات ورواتب الموظفين

سلفيت: قرارٌ بإغلاق عدة مدارس في المحافظة

سلفيت: قرارٌ بإغلاق عدة مدارس في المحافظة

الحزب السوري القومي: زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة ومرفوضة

الحزب السوري القومي: زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة ومرفوضة

الهيئة الإسلامية العليا تطالب الاحتلال بوقف اعتداءاته بحق مقابر المسلمين بالقدس

الهيئة الإسلامية العليا تطالب الاحتلال بوقف اعتداءاته بحق مقابر المسلمين بالقدس

منوعات

محمود عبد المغني يتقمص شخصية علي بمسلسل خيط حرير

محمود عبد المغني يتقمص شخصية علي بمسلسل خيط حرير

شيماء سيف لجمهورها: ادعوا لزوجي بالشفاء العاجل

شيماء سيف لجمهورها: ادعوا لزوجي بالشفاء العاجل

&#34;رحلتنا واحدة&#34;..تلميحات بعلاقة جديدة للداعية معز مسعود داخل الوسط الفني

"رحلتنا واحدة"..تلميحات بعلاقة جديدة للداعية معز مسعود داخل الوسط الفني

الفنانة بلقيس: أنا تربيت في بيت كانت الأم فيه كل حاجة

الفنانة بلقيس: أنا تربيت في بيت كانت الأم فيه كل حاجة

أمينة خليل تتصدر تريند جوجل فما السبب

أمينة خليل تتصدر تريند جوجل فما السبب

شاهد: قمر خلف تجذب جمهورها بآخر إطلالاتها

شاهد: قمر خلف تجذب جمهورها بآخر إطلالاتها

شاهد: كيف أصبحت الفنانة نيللي بعد غياب طويل

شاهد: كيف أصبحت الفنانة نيللي بعد غياب طويل

ما العقوبة المتوقعة لمحمد رمضان على خلفية قضية التطبيع؟

ما العقوبة المتوقعة لمحمد رمضان على خلفية قضية التطبيع؟

شاهد: مي العيدان تعتذر لأحمد بدير بعد وصفه بـ&#34;الأقرع&#34;

شاهد: مي العيدان تعتذر لأحمد بدير بعد وصفه بـ"الأقرع"

نجوى كرم تكشف أكبر أسرارها عن علاقتها الزوجية

نجوى كرم تكشف أكبر أسرارها عن علاقتها الزوجية

عربي

الرئيس الفرنسي يحذر لبنان من إمكانية عدم الحصول على مساعدات دولية

الرئيس الفرنسي يحذر لبنان من إمكانية عدم الحصول على مساعدات دولية

الأردن يسجل انخفاضاً بمعدل إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بمعدل إصابات فيروس (كورونا)

عون: لبنان يريد نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

عون: لبنان يريد نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية

وزير الري السوداني: يجب التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة

وزير الري السوداني: يجب التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة