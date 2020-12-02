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الأردن يسجل انخفاضاً بمعدل إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بمعدل إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الأربعاء، انخفاضاً بمعدل إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 52 وفاة و3591 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 2854 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 227.208 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 55.925 حالة

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