توضيح من سلطة النقد بشأن آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين



وجددت سلطة النقد تأكيدها على أنه سيتم خصم قسط راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر كاملاً.

وكانت وزارة المالية، أكدت اليوم الأربعاء، بأنه سيتم صرف رواتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كاملة، لجميع موظفي الدولة، يوم غدٍ الخميس.





كما سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر أيار/ مايو وحتى شهر تشرين الأول/ نوفمبر أيضاً يوم غدٍ الخميس.





وستواصل وزارة المالية، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية.





وسيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين، في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.



