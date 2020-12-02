توضيح من سلطة النقد بشأن آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، توضيحاً بشأن آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية.
وقالت في التوضيح الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسوبك): إنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين لتسديد الأقساط المستحقة، والجاري المدين المؤقت عن الأقساط غير المؤجلة، وبحد أقصى بقيمة نصف الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر تموز/يوليو، وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وجددت سلطة النقد تأكيدها على أنه سيتم خصم قسط راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر كاملاً.
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، توضيحاً بشأن آلية خصم أقساط قروض الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية.
وقالت في التوضيح الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسوبك): إنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين لتسديد الأقساط المستحقة، والجاري المدين المؤقت عن الأقساط غير المؤجلة، وبحد أقصى بقيمة نصف الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر تموز/يوليو، وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وجددت سلطة النقد تأكيدها على أنه سيتم خصم قسط راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر كاملاً.
وكانت وزارة المالية، أكدت اليوم الأربعاء، بأنه سيتم صرف رواتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كاملة، لجميع موظفي الدولة، يوم غدٍ الخميس.
كما سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر أيار/ مايو وحتى شهر تشرين الأول/ نوفمبر أيضاً يوم غدٍ الخميس.
وستواصل وزارة المالية، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية.
وسيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين، في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.
وسيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة، وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة (كورونا).
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