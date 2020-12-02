قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في المحافظة إلى 30
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة المواطن ساهر طالب محمود صوان، (34 عاما) من بلدة اماتين، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، في مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية.
أعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة المواطن ساهر طالب محمود صوان، (34 عاما) من بلدة اماتين، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، في مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية.
وكان المتوفى يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وتضيق في الشرايين وفشل كلوي.
وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية ارتفع إلى 30 وفاة.
وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية ارتفع إلى 30 وفاة.
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