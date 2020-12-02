قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في المحافظة إلى 30

وكان المتوفى يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وتضيق في الشرايين وفشل كلوي.



وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية ارتفع إلى 30 وفاة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة المواطن ساهر طالب محمود صوان، (34 عاما) من بلدة اماتين، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، في مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية.