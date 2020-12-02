تركيا تواصل تسجيل حصيلة وفيات قياسية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت تركيا اليوم الأربعاء، تسجيل حصيلة وفيات قياسية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، لليوم العاشر على التوالي.



يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 193 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 14129 حالة، فيما رصدت السلطات الصحية، 31923 إصابة جديدة بالفيروس.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الاثنين، عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.