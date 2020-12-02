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دولي

"الصحة العالمية": لن تكون لدينا لقاحات كافية لمنع زيادة الحالات لمدة 3-6 أشهر

"الصحة العالمية": لن تكون لدينا لقاحات كافية لمنع زيادة الحالات لمدة 3-6 أشهر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن اللقاحات لن تكون كافية لمنع انتشار حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، في الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايكل رايان خلال حدث على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن تكون لدينا لقاحات كافية لمنع زيادة الحالات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر"، داعيا الناس إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي واحترام الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت المنظمة توقعت أن تبدأ توريدات اللقاحات في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، لكن الفئات الأكثر ضعفا قد تتمكن من الوصول إليها قبل هذا الموعد.

وذكرت أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس (كورونا) المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا مرشحا يجري اختبارها على البشر، ومنها نحو عشرة لقاحات تمر باختبارات المرحلة الثالثة.

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