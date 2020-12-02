شؤون فلسطينية

طوباس: قوات الاحتلال تداهم قرية تياسير وتشرع بتفتيش منازل المواطنين

رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية تياسير شمال شرق محافظة طوباس وشرعت بتفتيش منازل المواطنين.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد عصر اليوم، وأغلقت مداخلها، وشرعت بتفتيش منازل المواطنين.

وأضاف أن عمليات التفتيش مستمرة منذ حوالي ثلاث ساعات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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