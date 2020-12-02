طوباس: قوات الاحتلال تداهم قرية تياسير وتشرع بتفتيش منازل المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية تياسير شمال شرق محافظة طوباس وشرعت بتفتيش منازل المواطنين.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد عصر اليوم، وأغلقت مداخلها، وشرعت بتفتيش منازل المواطنين.
وأضاف أن عمليات التفتيش مستمرة منذ حوالي ثلاث ساعات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية تياسير شمال شرق محافظة طوباس وشرعت بتفتيش منازل المواطنين.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد عصر اليوم، وأغلقت مداخلها، وشرعت بتفتيش منازل المواطنين.
وأضاف أن عمليات التفتيش مستمرة منذ حوالي ثلاث ساعات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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