"الصحة" بغزة: 88% من أسرّة العناية المكثة بالقطاع مشغولة حاليا بمرضى فيروس (كورونا)

وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: أن وزارة الصحة تعمل على رفع القدرة السريرية، لاستقبال الحالات المتزايدة من الإصابات.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، قال: إن قرار الإغلاق الشامل، مطروح أمام خلية الأزمة، مبينًا أن يوم غد الخميس، سينظر بشكل كبير في كافة المعطيات المقدمة، وتحديداً المؤشرات الصحية؛ لاتخاذ القرارات المناسبة.





وأوضح معروف لإذاعة (القدس)، أن كل القرارات المتخذة لا تعني بالضرورة الذهاب إلى سيناريو الإغلاق التام، خاصة في ظل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، التي تسعى لتدعيم المنظومة الطبية.





وأضاف: "كجزء من عملية الاستعداد والتهيئة التامة لسيناريو الإغلاق الشامل، عقدنا سلسلة من الاجتماعات؛ لاستخلاص العبر من الإغلاق السابق".





وذكر: "نسعى بقوة إلى عدم الوصول إلى خيار الإغلاق الشامل لما له من تداعيات سلبية على مختلف قطاعات المجتمع، ولا يمثل حلولاً جذرية لكسر انتشار العدوى، أو إنهاء الحالة الوبائية".



