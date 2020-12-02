"الصحة" بغزة: 88% من أسرّة العناية المكثة بالقطاع مشغولة حاليا بمرضى فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة لـ"شهاب": 88% من أسرّة العناية المكثة في القطاع مشغولة حاليا بمرضى فيروس (كورونا).
قال الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة لـ"شهاب": 88% من أسرّة العناية المكثة في القطاع مشغولة حاليا بمرضى فيروس (كورونا).
وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: أن وزارة الصحة تعمل على رفع القدرة السريرية، لاستقبال الحالات المتزايدة من الإصابات.
وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، قال: إن قرار الإغلاق الشامل، مطروح أمام خلية الأزمة، مبينًا أن يوم غد الخميس، سينظر بشكل كبير في كافة المعطيات المقدمة، وتحديداً المؤشرات الصحية؛ لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح معروف لإذاعة (القدس)، أن كل القرارات المتخذة لا تعني بالضرورة الذهاب إلى سيناريو الإغلاق التام، خاصة في ظل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، التي تسعى لتدعيم المنظومة الطبية.
وأضاف: "كجزء من عملية الاستعداد والتهيئة التامة لسيناريو الإغلاق الشامل، عقدنا سلسلة من الاجتماعات؛ لاستخلاص العبر من الإغلاق السابق".
وذكر: "نسعى بقوة إلى عدم الوصول إلى خيار الإغلاق الشامل لما له من تداعيات سلبية على مختلف قطاعات المجتمع، ولا يمثل حلولاً جذرية لكسر انتشار العدوى، أو إنهاء الحالة الوبائية".
وختم معروف، حديثه، بالقول: الإغلاق الشامل، قد تكون نتائجه عكسية على قطاع غزة، نتيجة لثقافة المجتمع، وربما يشكل استمراراً لحالة انتشار العدوى، جراء التواجد وامتداد العائلة.
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