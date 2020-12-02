شؤون فلسطينية

سلفيت: نائب رئيس حركة فتح يجتمع بالمؤسسات الرسمية بالمحافظة

سلفيت: نائب رئيس حركة فتح يجتمع بالمؤسسات الرسمية بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، اليوم، بمدراء وممثلي المؤسسات الرسمية ورؤساء الهيئات المحلية في محافظة سلفيت، بحضور رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير م. وليد عساف ومسير اعمال محافظة سلفيت محمود صالح وامين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد.

وأشاد العالول بالجهود التي تبذلها محافظة سلفيت ومؤسساتها الرسمية والاهلية كافة والدور الوطني التي تؤديه لتعزيز صمود ابناء شعبنا في سلفيت فوق اراضيهم التي يهددها الاستيطان، مؤكدا على اهمية تظافر الجهود وتوحيد الامكانيات وتسخيرها للجم ممارسات الاحتلال ومستوطنيه والتصدي للمخططات التهويديه التي ينفذها فوق ارضنا الفلسطينية، وذلك في نفس الوقت الذي يتصدى به شعبنا لفيروس (كورونا).

بدوره رحب مسير اعمال المحافظة صالح بالحضور ونقل لهم تحيات محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، مؤكدا ان محافظة سلفيت ومؤسساتها كافة لم ولن تدخر جهدا في خدمة اهالي المحافظة واسنادهم فوق اراضيهم بكافة الوسائل والامكانيات المتاحة.

وأشاد بالصمود والثبات الذي يبديه المواطنين والمزارعين في المحافظة وتمسكهم بأراضيهم رغم كل محاولات الاحتلال للاستيلاء عليها وتهويدها، وحيا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس ابو مازن ودولة رئيس الوزراء وكافة المؤسسات الامنية والمدنية والاهلية والقوى الوطنية على دورهم وما يقومون به للحفاظ على سلامة وامن ابناء شعبنا.

الى ذلك دعا الوزير عساف الحضور للوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك بشكل جدي لحماية مقدرات الاهالي وممتلكاتهم بشتى الامكانيات المتاحة من خلال توفير البنية التحيتة اللازمة من كهرباء وشبكات مياه وشق طرق لتسهيل وصول المواطنين الى اراضيهم المهددة بالمصادرة والعمل على استصلاحها، مشيرا الى ان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقف الى جانبهم ولن تتوانى في دعم الاهالي وتعزيز ثباتهم فوق ارضهم.

في حين وجه امين سر الاقليم عبد الستار عواد التحية لابناء محافظة سلفيت داعيا اياهم لعدم السكوت على اي اعتداء تتعرض له اراضيهم، بل مواجهة ذلك بالمزيد من التحدي والاصرار والتمسك بالارض وفلاحتها، مؤكدا على وقوف حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الى جانب الاهالي وانها ستبقى في الصفوف الاولى للدفاع عن وجودهم وكرامتهم.

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